بالأرقام.. حمدالله تفوق على غوميز في ديربي الرياض

نجح المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم النصر، في كسب مواجهته ضد الفرنسي غوميز، لاعب الهلال، في المباراة التي جمعت الفريقين يوم الجمعة، والتي كسبها النصر بثلاثية مقابل هدفين ضمن منافسات الأسبوع 25 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وتمكن حمدالله من وضع بصمته في ديربي الرياض، بعدما افتتح التسجيل في اللقاء، فيما فشل غوميز في هز الشباك قبل أن يستبدله مدربه زوران خلال مجريات الشوط الثاني.

وبالعودة إلى تفاصيل المباراة.. لمس غوميز الكرة مرة واحدة بعد مرور 12 دقيقة من الشوط الأول، والثانية كانت في الدقيقة 26 قبل أن يخسر حيازتها.

وافتتح عبدالرزاق حمدالله التسجيل للنصر في الدقيقة 46، بينما كان غوميز بعيدا عن مستواه المعهود قبل أن يستبدله زوران في الدقيقة 69.

وواصل حمدالله صدارة جدول ترتيب الهدافين بـ "22 هدفا"، وخلفه توامبا مهاجم التعاون "19 هدفا"، بينما جاء غوميز ثالثا "17 هدفا".