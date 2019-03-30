برونو: لا أصدق تسجيلي هدفين في الديربي.. وحمدالله: الفوز كان مستحقاً

عبر البرازيلي برونو أوفيني، مدافع النصر، عن سعادته بتسجيله هدفين في مرمى الهلال خلال قمة الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال برونو أوفيني في تصريح بعد المباراة: لا يحدث هذا كثيرا بأن تسجل هدفين كمدافع وهو لا يحدث إلا مرة واحدة في حياتك، فما بالك في مباراة مثل الديربي، وطموحنا كان الوصول إلى الصدارة لذلك عملنا جاهدين وتدربنا كثيرا.

وأضاف زميله المغربي حمدالله، مسجل الهدف الأول: نحن متصدرون الآن، وسنعامل جميع المباريات القادمة بجدية، ويجب على الجماهير حضور جميع المباريات المتبقية، وأعتقد بأنه كان واضحا أننا رغبنا بالفوز بشكل أكثر من الفريق الآخر.