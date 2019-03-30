سلمان الفرج يغادر إلى ليون لاستكمال برنامجه العلاجي

أعلن الهلال يوم السبت، مغادرة سلمان الفرج إلى ليون الفرنسية لاستكمال برنامجه العلاجي، بعد أن أجرى العملية أواخر يناير الماضي.

وكان الفرج قد استبعد من معسكر المنتخب السعودي الخاص بكأس آسيا، قبل أن يفحص إصابته في يناير ويقوم بإجراء عملية لتحرير أوتار مفصل الحوض في مدينة ليون.

ولم يشارك الفرج في أي مباراة مع الهلال أو الأخضر منذ مشاركته في ديربي الرياض أمام النصر في الثامن من ديسمبر 2018، ودخل حينها بديلاً.

ولعب سلمان 8 مباريات مع الهلال في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، سجل خلالها هدفين في شباك الوحدة والفيصلي.