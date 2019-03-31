الانضباط تعاقب النصر والهلال بسبب "كشف اللاعبين"

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، إلزام الهلال والنصر بدفع غرامات مالية لتأخير تزويد مراقب المباراة بكشف اللاعبين ولإلقاء الأدوات تجاه المضمار وأجزاء من الملعب.

وجاء في بيان اللجنة: إلزام النصر بدفع غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال لتأخر الفريق عن الموعد المحدد لتزويد مراقب المباراة بكشف لاعبي مباراة فريقهم أمام الهلال، وإلزامه بدفع 120 ألف ريال لقيام جماهير الفريق بإلقاء أكثر من 50 علبة ماء تجاه مضمار وأرض الملعب.

وعوقب الهلال بنفس عقوبات النصر بعد تأخره بزويد كشف اللاعبين للمراقب ولإلقاء الجماهير أكثر من 50 أداة تجاه المضمار وأجزاء من الملعب.