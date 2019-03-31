سيناريو مباراتي ضمك والحزم يقلق النصر من "غموض" الجيل

يشهد دور ربع نهائي كأس الملك في نسخته الحالية عددا من المفارقات، إذ يخشى الهلال استمرار تفوق الاتفاق عليه في البطولة، كما يلتقي الاتحاد والباطن مرة أخرى، والنصر يحذر المفاجآت عند مواجهة الجيل.

ويلتقي كل من الهلال والاتفاق، والنصر والجيل، والاتحاد والباطن، والوحدة والتعاون، في دور ربع نهائي كأس الملك يوم الاثنين.

وسبق وتواجه الهلال والاتفاق 3 مرات في كأس الملك، توعود أولى هذه المباريات إلى 1968 عندما فاز "النواخذة" بأربعة أهداف لهدفين، ليعود الهلال ويهزم الاتفاق بهدف دون رد في عام 1984، قبل أن يفرض الاتفاق هيمنته ويهزم الهلال في نسخة 1985 بالركلات الترجيحية.

ويخشى النصر مفاجآت كأس الملك عندما يواجه الجيل، حيث سبق وأن أقصي من ضمك في عام 1984، وأمام الحزم في 2008، فيما تغلب على العروبة في عام 2016 بثلاثية.

وتعد مشاركة الجيل في كأس الملك الحالي هي الخامسة في الأعوام الأخيرة إذ شارك في نسخ 2014 و2015 و2016 و2017. ففي عام 2014 خسر أمام الفتح بهدفين لهدف في دور الـ32، وأمام الهلال برباعية في الدور نفسه بعام 2015، وفي عام 2016 أقصى الجيل الفيصلي بالركلات الترجيحية بعدما تعادلا سلبيا، وفي دور الـ16 تم إقصاؤه من قبل العروبة بثنائية نظيفة. وقبل عامين، غادر الجيل بطولة كاس الملك بالخسارة أمام الفيصلي 3 – 2.

ويلعب الجيل في دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، ويقع في المركز السابع بفارق 6 نقاط عن المركز الرابع، الملحق المؤهل لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. ويلعب في تشكيلة الفريق الحالية عبدالعزيز بو شقرا لاعب الفتح السابق وماجد منصور لاعب الباطن السابق، ويعد عبدالفتاح آدم، مهاجم التعاون الحالي، من أبرز اللاعبين الذين لعبوا للجيل.

ويقع آدم سابعا في ترتيب هدافي الدوري برصيد 11 هدفا في 231 مباراة، كما شارك مع المنتخب السعودي في 3 لقائات سجل خلالها هدفين في مرمى الإمارات وغينيا الاستوائية.

ويتواجه الباطن والاتحاد مرة أخرى في كأس الملك، بعدما تلاقيا في نصف نهائي النسخة الماضية عندما أنهى الاتحاد المباراة بسداسية قابلها هدفين من أصحاب الأرض.

وفي اللقاء الرابع، يلعب التعاون أمام الوحدة بهدف الوصول إلى نصف النهائي وهو ما حدث عندما تغلب على فرسان مكة في نصف نهائي كأس الملك في عام 1990.