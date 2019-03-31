حمدالله يتفوق على ماجد عبدالله ويدخل تاريخ النصر

كتب المغربي عبدالرزاق حمدالله التاريخ مع النصر بهدفه في مرمى الهلال يوم الجمعة، ليصبح أكثر لاعب يسجل أهدافاً دورية في موسم واحد مع الفريق العاصمي، متفوقاً على الأسطورة ماجد عبدالله.

وبلغ عبدالرزاق حمدالله الهدف رقم 22 في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وتصدر قائمة الهدافين بفارق 3 أهداف عن الكاميروني توامبا مهاجم التعاون.

وأمضى حمدالله 12 جولة مع النصر هذا الموسم مسجلاً خلالها 3 أهداف فقط، قبل أن ينفجر بعدها ويحرز 19 هدفاً، آخرها أمام الهلال في الجولة 25.

وكان ماجد عبدالله قد سجل 21 هدفاً في موسم 1980-1981، وعادله محمد السهلاوي في موسم 2014-2015، قبل أن يكسر حمدالله ذلك الرقم وينفرد بالمقدمة كأكثر لاعب سجل أهدافاً دورية للأصفر خلال موسم واحد.