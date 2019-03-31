زوران يعد جماهير الهلال بالتصحيح والمنافسة على الألقاب

أكد زوران ماميتش مدرب الهلال أن فريقه سيبذل قصارى جهده لإرضاء المشجعين وحصد البطولات، وذلك بعد يومين من خسارته لديربي الرياض أمام النصر الذي صعد إلى المركز الأول بفارق نقطة عن الهلال.

وكتب ماميتش في حسابه على "تويتر": يوم الأحد: من الصعب أن أجد الكلمات بعد مثل هذه المباراة لكن هذه كرة القدم وتركيزنا بالفعل ينصب على المباراة المقبلة.



وأضاف المدرب الذي تولى المهمة منذ شهرين: أعرف أن فريقي وأنا سنبذل قصارى جهدنا حتى نعود إلى الطريق الصحيح ونعطي الجماهير ما تستحقه وهو الفوز والألقاب.



وكان الهلال أدرك التعادل مرتين أمام النصر رغم اللعب بعشرة لاعبين منذ منتصف الشوط الثاني بعد طرد محمد كنو لكن البرازيلي برونو أوفيني أحرز هدف الانتصار للمنافس بضربة رأس في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

وقبل خمس جولات من الوصول إلى خط النهاية في الدوري بات الهلال حامل اللقب يحتل المركز الثاني برصيد 57 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن النصر الذي انتزع القمة بفضل سبعة انتصارات متتالية.