سعود بن تركي يدعم الهلال قبل لقاء الاتفاق

حضر الأمير سعود بن تركي رئيس الهلال السابق إلى تدريبات الفريق يوم الأحد استعداداً لملاقاة الاتفاق في ربع نهائي كأس الملك.

وتواجد رئيس الهلال السابق في التدريبات، ونشر حساب الهلال على "تويتر"صوراً لحضور شرفي كبير شهدته تدريبات الفريق الأزرق، كما التقطت العدسات حديثا باسما بين الرئيس السابق ومحمد الشلهوب، وهو اللاعب الوحيد الذي بقي من فريق الهلال مطلع الألفية عندما كان الأمير سعود بن تركي رئيساً للأزرق.

ورأس الأمير سعود نادي الهلال بين نوفمبر 2000 وحتى أغسطس 2002، وحقق مع الأزرق 4 بطولات آسيوية وعربية، بالإضافة إلى بطولة الدوري على حساب اتحاد جدة.