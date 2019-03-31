فوزير يرفض الاستسلام.. ويدافع عن مجاني

رفض محمد فوزير لاعب أحد مقولة أن الفريق سيهبط من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، عقب خسارة جديدة أمام الشباب بهدفين مقابل هدف يوم السبت ضمن مباريات الجولة 25 من المسابقة.

وقال فوزير في تصريحات تلفزيونية: كرة القدم دائماً يجب أن تتفاءل فيها. سنسعى للفوز في كافة المباريات المقبلة، وننتظر لنرى ماذا سيحدث.

وعن مباراة الشباب قال فوزير: قدمنا أداء دفاعيا جيدا في الشوط الأول وفقا لتعليمات المدرب.

وأكد في تصريحاته عقب المباراة أن طرد اللاعب ماجد هزازي أثر سلبياً على أداء اللاعبين، مشيراً إلى أنه يحتاج إلى مزيد من الوقت لاستعادة مستواه بالشكل المثالي.

وبخصوص إهدار كارل مجاني لركلة جزاء في الوقت بدل الضائع للمباراة عقب فوزير قائلا: بإمكان أي شخص أن يوفق في تسديدها.