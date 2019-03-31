كأس الملك: الهلال في محاولة تضميد الجراح أمام الاتفاق

يبحث الهلال عن إيقاف مسلسل تعثره والمضي قدماً إلى الدور نصف النهائي حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الاتفاق على ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، وفي المقابل يسعى النصر إلى مواصلة مسيرته الناجحة حينما يستضيف الجيل "درجة أولى"، ويتطلع الاتحاد لمداواة جراحه حينما يستضيف الباطن، في الدور ربع النهائي لكأس الملك.

الاتفاق والهلال

وعلى ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام ستكون مهمة الهلال صعبة للغاية إذا ما أراد استعادة توازنه وتضميد جراحه حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الاتفاق.

وقدّم الهلال أداءً متذبذباً في مبارياته الثلاث الأخيرة في دوري الأمير محمد بن سلمان عقب تعادله أمام الوحدة والحزم على ملعبه وخسارته أمام مضيفه النصر 3-2، يوم الجمعة الماضي ليخسر صدارته لصالح غريمه التقليدي.

ويعلم الهلاليون أن الخسارة قد تعصف بآمال الفريق هذا الموسم كونه تنتظره مباريات مهمة خلال شهر أبريل في الدوري ودوري أبطال آسيا والبطولة العربية.

ووصل الهلال إلى هذا الدور عقب فوزه على ضيفه الدرع 9-صفر، وفوزه على مضيفه هجر 3-صفر، وفوزه على ضيفه الفيصلي 3-2.

وفي المقابل يسعى الاتفاق لمواصلة أدائه المميز الذي قدمه في المرحلة الماضية عقب فوزه على جاره القادسية 3-2، ليوقف مسلسل إهدار النقاط.

ووصل الاتفاق لهذا الدور عقب فوزه على ضيفه الدرعية 3-صفر، وفوزه على ضيفه الأمجاد 9-صفر، وفوزه على مضيفه القيصومة 4-1.



النصر والجيل







وعلى ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض يبحث النصر عن حجز مقعده في الدور نصف النهائي حينما يستضيف الجيل "درجة أولى".

ويدخل النصر المباراة بمعنوياتٍ مرتفعة عقب فوزه يوم الجمعة الماضي على غريمه التقليدي الهلال 3-2 ليعتلي صدارة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيريح البرتغالي روي فيتوريا لاعبه المغربي نور الدين أمرابط بعد مستواه المميز الذي قدمه أمام الهلال في حين سيكون بقية اللاعبين بجاهزية تامة.

ووصل النصر إلى هذا الدور عقب فوزه على مضيفه الجندل 6-صفر، في دور 32، وفوزه على ضيفه الأنصار 5-صفر، وفوزه على مضيفه الفيحاء 6-صفر.

وفي المقابل ستكون مهمة الجيل صعبة للغاية كونه يواجه متصدر دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ووصل الجيل إلى هذا الدور عقب فوزه على ضيفه الكوكب بركلات الترجيح في دور 32، وفوزه على مضيفه الحزم 1-صفر، وفوزه على مضيفه أبها بذات النتيجة.

اتحاد جدة والباطن



وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" سيكون الاتحاد أمام فرصته الأخيرة إذا ما أراد إنقاذ موسمه عندما يستضيف الباطن الذي سيواجهه دورياً بعد أيام على ذات الملعب.

ويعيش الاتحاد وضعاً فنيا سيئا حيث لا يزال الفريق أحد الفرق المهددة إلى دوري الدرجة الأولى لاسيما عقب خسارته أمام مضيفه الفيصلي 4-2.

ووصل الاتحاد إلى هذا الدور عقب فوزه على مضيفة الجبيل 3-1، وفوزه على مضيفة الوشم 2-1، وفوزه على مضيفه التقدم 3-صفر.

وفي المقابل يبحث الباطن عن استغلال وضع الاتحاد الفني والتقدم إلى الدور نصف النهائي في المسابقة.

والتقى الفريقان في نصف نهائي النسخة السابقة لكأس الملك العام الماضي وانتهى اللقاء بفوز الاتحاد 6-2 على الباطن الذي استضاف المواجهة على ملعبه.

ووصل الباطن إلى هذا الدور عقب فوزه على مضيفه الحجاز 2-1، وفوزه على مضيفه الشعلة 1-صفر، وفوزه على ضيفه الرائد 2-1.

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