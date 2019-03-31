معركة "الآسيوية" و"البقاء" تجمع الأهلي بالفيحاء

يسعى أهلي جدة لاستعادة توازنه حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الفيحاء، على استاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة، في مباراة مؤجلة من المرحلة 24 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وواصل الأهلي مستوياته المتذبذبة هذا الموسم بعد تلقيه خسارةً مفاجأة من أمام ضيفه الرائد في مواجهة مثيرة أقيمت يوم الخميس الماضي.

وكان الرائد قد تقدم بهدفين مبكرين بعد مرور 6 دقائق، إلا أن الأهلي نجح بقلب الطاولة بتقدمه 3-2 عند الدقيقة 25، ليعزز تقدمه في مطلع الشوط الثاني بتسجيل الهدف الرابع، قبل أن تتلقى شباكه 3 أهداف خلال 12 دقيقة لتنتهي المباراة بخسارته 5-4.

وستكون هذه المباراة بمثابة الفرصة الأخيرة للأهلي إذا ما أراد حجز مقعد يؤهله لدوري أبطال آسيا في الموسم المقبل حيث إنه يحتل المركز الخامس برصيد 40 نقطة بفارق 7 نقاط عن الشباب الثالث.

وفي المقابل سيكون فريق الفيحاء الأكثر حاجةً لنتيجة النقاط والتي ستنعش حظوظه في البقاء لموسمٍ جديد في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح الفيحاء بتحقيق ثلاث نقاط ثمينة عقب فوزه في المرحلة الماضية على ضيفه الباطن 2-1، ليرفع رصيده إلى 22 نقطة ليحتل المركز 14 وبفارق الأهداف عن الباطن قبل الأخير واتحاد جدة صاحب المركز 13.