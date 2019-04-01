الأهلي يستعيد توازنه بثنائية في مرمى الفيحاء

استعاد أهلي جدة نغمة الانتصارات عقب فوزه على مضيفه الفيحاء 2-صفر، يوم الاثنين، في المواجهة التي احتضنها استاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة، في مباراة مؤجلة من المرحلة 24 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت انتصارات الأهلي قد توقفت في المرحلة الماضية عقب خسارته أمام ضيفه الرائد 5-4، وشهدت المباراة أفضلية للأهلي الذي انتظر حتى الدقيقة 39 حينما تمكن مهاجمه دجانيني تافاريس من افتتاح التسجيل بعدما تلقى تمريرة مميزة من زميله حسين المقهوي ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وحاول الأهلي كثيراً تسجيل الهدف الثاني خلال الشوط الأول وكان قريباً حينما تلقى لاعبه سلمان المؤشر تمريرة من زميله حسين المقهوي ليسدد الكرة، إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وفي الشوط الثاني واصل الأهلي هجومه وانتظر حتى الدقيقة 88 بعدما اخترق لاعبه سلمان المؤشر دفاع الفيحاء ومرر كرةً مميزة لزميله حسين المقهوي الذي بدوره أكملها في الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى 43 نقطة في المركز الخامس وبفارق 3 نقاط عن التعاون الثالث، وبقي الفيحاء على رصيده السابق 22 نقطة في المركز قبل الأخير.