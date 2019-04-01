الاتحاد يقلب الطاولة على الباطن ويبلغ نصف النهائي

قلب اتحاد جدة الطاولة على ضيفه الباطن في ربع نهائي كأس الملك عندما قلب تأخره بهدفين إلى فوز 4-3 ليبلغ نصف النهائي ويواجه النصر الذي تجاوز الجيل "درجة أولى".

وفاجأ الباطن مضيفهم بتسجيل هدف السبق عند الدقيقة 11 عن طريق لاعبه يوسف الشمري الذي تلقى تمريرة مميزة من زميله كريسيان دا كروز ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وواصل الباطن هجومه وتمكن لاعبه البرازيلي كريسيان دا كروز من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 38 بعد تلقيه تمريرة من مواطنه جوناثان بينيتيز ليخترق دفاع الاتحاد ويضع الكرة في الشباك.

وحاول الاتحاد العودة مجدداً إلى المباراة ونجح عند الدقيقة 44 بعدما تمكن مهاجمه الصربي السكندر بيتروفيتش من تسجيل هدف تقليص الفارق عن طريق ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني واصل الاتحاد هجومه ونجح مهاجمه بيتروفيتش من تسجيل هدف التعادل بعدما حول عرضية زميله منصور الحربي بقدمه في شباك الباطن.

وكثف الاتحاد هجومه وتمكن مدافعه منصور الحربي من تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 69 بعد تلقيه تمريرة متقنة من زميله التشيلي كارلوس فيلانويفا ليحول الكرة بقدمه في شباك الباطن.

ولم يتوقف هجوم الاتحاد حيث نجح مهاجمه البرازيلي رومارينيو بتسجيل الهدف الرابع عند الدقيقة 72 بعدما أكمل تمريرة زميله الصربي بيتروفيتش في مرمى الباطن.

وعند الدقيقة 75 تمكن البرازيلي جوناثان بينيتيز مهاجم الباطن من تسجيل الهدف الثالث بعد تلقيه تمريرة متقنة من زميله ماجد كنية ليواجه المرمى ويراوغ الحارس فواز القرني ويضع الكرة في الشباك.