بن مصطفى يتعرض إلى تمزق في الرباط الجانبي

كشف نادي الشباب تعرض حارسه التونسي فاروق بن مصطفى إلى تمزق في الرباط الجانبي، وغيابه عن الملاعب دون الإعلان عن مدة غيابه وفترة العلاج.

وقال النادي العاصمي في خبر نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر": أثبتت الفحوصات الطبية تعرض الحارس التونسي فاروق بن مصطفى إلى تمزق في الرباط الجانبي من الدرجة الثانية.

ويعتبر بن مصطفى (29 عاماً) الحارس الأقل استقبالاً للأهداف في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما خاض 25 جولة تلقى خلالها 17 هدفاً، وخرج بتسع مباريات بشباك نظيفة.

ويحتل الشباب المركز الثالث في ترتيب أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 47 نقطة بفارق نقطة عن التعاون الرابع.