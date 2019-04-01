رئيس نادي الجيل: الطموح حق مشروع.. ونفتخر بعبدالفتاح آدم

أوضح أحمد الغنيم رئيس نادي الجيل أن فريقه سيسعى للعب بشكل مثالي أمام النصر في كأس الملك يوم الاثنين، مبينا أن الطموح حق مشروع لجميع الأندية.

وقال رئيس الجيل في مقابلة خلال نشرة الرياضة: نتمنى أن نلعب بشكل لائق أمام المتصدر، ونؤمن بفارق الإمكانيات لصالح النصر ولكن الطموح حق مشروع، وأطالب اللاعبين بالمستوى ولا أطالبهم بالنتيجة.

وأضاف الغنيم: تأهلنا أمام أبها كان غير متوقع نظرا للظروف آنذاك، ولكن اهتمامنا في المقام الأول هو الدوري كي نصعد إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ولكن مواجهة النصر هي فرصة تاريخية كي نقدم اسم نادي الجيل.

وزاد الغنيم: نتمنى أن تقف جميع أندية الدرجة الأولى العشرون معنا لأننا الممثل الوحيد، ونحن نفتخر بأننا أظهرنا عبدالفتاح آدم للدوري السعودي.