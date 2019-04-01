كأس الملك: النصر يضرب الجيل برباعية ثقيلة

واصل النصر عروضه القوية عقب فوزه السهل على ضيفه الجيل "درجة أولى" 4-صفر، في المواجهة التي احتضنها ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، ليضرب في الدور نصف النهائي موعداً مع اتحاد جدة الذي بلغ الدور ذاته.

وعلى ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، واصل النصر مستوياته المميزة عقب فوزه السهل على ضيفه الجيل "درجة أولى" 3-صفر ليحجز مقعده في الدور نصف النهائي.

ولم يجد النصر أي صعوبة في تجاوز ضيفه بعدما انتظر حتى الدقيقة 15 حينما تمكن لاعبه فهد الجميعة من تسجيل الهدف الأول بعد تلقيه تمريرة من زميله عبدالرزاق حمدالله ليسدد الكرة في الشباك.

وعند الدقيقة 73 تمكن البرازيلي بيتروس لاعب النصر من تسجيل الهدف الثاني بعدما حول عرضية مواطنه جوليانو برأسه في شباك الجيل.

وعند الدقيقة 86 تمكن المغربي عبدالرزاق حمدالله من تسجيل الهدف الثالث للنصر، ليختتم زميله البرازيلي بيتروس الأهداف لتسجيله الهدف الرابع عند الدقيقة 90+1.