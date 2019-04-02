التعاون يُقصي الوحدة بثلاثية.. ويتأهل لمقابلة الهلال

واصل التعاون تخصصه في شباك ضيفه الوحدة بعدما أقصاه من كأس الملك بفوزه عليه 3-صفر، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، يوم الثلاثاء، ليتأهل لمواجهة الهلال في الدور نصف النهائي للمسابقة.

وكان التعاون قد حقق الفوز في مباراتيه أمام الوحدة في الدوري حينما هزمه ذهاباً وإياباً بنفس النتيجة 1-صفر.

وظهر الوحدة بمستوى جيد خلال الشوط الأول وكاد أن ينهيه متقدماً بهدف حينما سدد لاعبه البرازيلي ماركوس غليرمي كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس البرازيلي كاسيو الذي تصدى لها بصعوبة.

وفي الشوط الثاني ظهر التعاون بمستوى مغاير بعدما فرض سيطرته وتمكن مهاجمه الكاميروني ليندر توامبا الذي ارتقى لعرضية زميله مد الله العلياني وحول الكرة برأسه في شباك الحارس المصري محمد عواد.

وواصل التعاون هجومه ونجح لاعبه البرازيلي ساندرو مانويل من تعزيز تقدم فريقه بتسجيله الهدف الثاني عند الدقيقة 60 بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الوحدة، ولم يتوقف هجوم التعاون ونجح مهاجمه عبدالفتاح آدم بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 64 بعد تلقيه تمريرة من زميله عبدالفتاح آدم ليسدد الكرة قوية استقرت في شباك الحارس المصري محمد عواد.

وسيلعب التعاون أمام نظيره الهلال في الدور نصف النهائي يوم 27 أبريل الجاري.