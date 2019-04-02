الشباب خامس نادٍ يتوج بـ"الجمهور المثالي" خارج ملعبه.. والهلال الأكثر

آلت جائزة الجمهور المثالي إلى نادي الشباب، بعد حضور جماهير الفريق ومؤازرته للشباب أمام أحد في المدينة المنورة، الذي أسفر عن فوز الشباب بهدفين مقابل هدف، لتصبح ثامن مرة تمنح فيها الجائزة لجماهير ناد يلعب خارج ملعبه، بعدما حصل عليها الهلال "3 مرات" والاتحاد "مرتين" ومرة لكل من النصر والأهلي.

ونجح نادي الشباب بالحصول على جائزة أفضل جمهور للمرة الأولى في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد مرور 25 جولة من منافسات المسابقة.

وجاء فوز جماهير الشباب بالجائزة بعد استبعاد جمهور النصر وجمهور الهلال من المنافسة على جائزة الجمهور المثالي، وذلك بسبب العقوبتين الانضباطيتين التي صدرت بحقهما من قبل لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، على خلفية أحداث مواجهة النصر والهلال في قمة القاءات الجولة.

وتتصدر جماهير نادي اتحاد جدة قائمة الأكثر حصولا على الجائزة الأسبوعية، بعدما فاز بها الاتحاد في 9 مناسبات، وحل جمهور نادي الهلال ثانيا بـ 6 جوائز.

وشهدت الجولات الأربع الأولى بعد الإعلان عن الجوائز "عقب الجولتين الأولى والثانية"، احتكار الجائزة من قبل أصحاب الأرض، حيث فاز بها في الأسبوع الثالث جمهور الأهلي في المباراة التي أقيمت على ملعبه أمام الحزم وكسبها أهلي جدة بثنائية دون مقابل.

وفي الأسبوع الرابع أيضا توج جمهور الاتحاد بالجائزة بعد تعادل الاتحاد على ملعبه مع الوحدة 2-2، ونالت جماهير النصر نجومية الأسبوع الخامس عقب الفوز على الحزم 5-1 في ملعب النصر، وضمن الجولة السادسة حصد الوحدة جائزة أفضل جمهور بعد فوزه على الفيحاء 2-1 في المباراة التي أقيمت في مكة.

واستطاعت أندية الاتحاد والهلال والأهلي كسر القاعدة في الجولات "7 و 8 و 9 و 10"، بعد أن توج بها الاتحاد خارج أرضه بعدما خسر أمام الهلال 3-1 في الرياض، وبعدها فازت جماهير الهلال بالجائزة في جولتين متتاليتين، الأولى بعد الفوز على القادسية بثنائية نظيفة خارج ملعبهم، والثانية أيضا خارج الرياض كانت عقب الفوز على الوحدة 3-0، ونالها جمهور الأهلي بعد الفوز على الاتحاد 3-1.

وعادت الجائزة لتمنح لأصحاب الأرض في الأسابيع الـ "11 و12 و13 و14 و15"، حينما حصل عليها الاتحاد على ملعبه بعد تعادله مع الحزم 2-2، وأيضا توجت جماهير الهلال بالجائزة عقب التعادل مع النصر 2-2، وفازت جماهير التعاون عقب انتصار الفريق على ملعبه 3-0 أمام الفيحاء، ثم الاتحاد عقب خسارته على أرضه أمام النصر 2-1، وبعدها ذهبت إلى جماهير الوحدة في الجولة 15 حينما فاز الفريق 2-1 على الأهلي.

وحصدت جماهير اتحاد جدة الجائزة في الجولتين الـ 16 و 17، الأولى كانت بعد الخسارة أمام القادسية بهدف دون مقابل خارج ملعب الاتحاد، والثانية بعد تعادل الاتحاد مع الشباب سلبيا في جدة.

وذهبت جائزة الأسبوع الـ 18 إلى جماهير الهلال الذي فاز على الفتح 4-1 في الرياض، قبل أن يفوز بها جمهور اتحاد جدة عقب التعادل مع التعاون سلبيا في جدة، وبعدها حافظ جمهور الهلال على الجائزة الأسبوعية مرتين، الأولى في الأسبوع 20 بالرياض عقب اكتساح القادسية 4-1، والثانية بعد الفوز على الاتحاد في جدة بهدفين دون مقابل.

وفاز جمهور أهلي جدة بجائزة الجمهور المثالي في الأسبوع 22 في المباراة التي أقيمت على ملعب الفريق أمام الاتحاد "1-1"، وآلت جائزة الجولة 23 إلى مشجعي الاتحاد عقب الفوز على الفيحاء 2-0 في جدة، وتمكن جمهور النصر من الحصول عليها في الأسبوع التالي خارج ملعبهم، عقب الانتصار على الوحدة 4-0.