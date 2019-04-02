الوحدة في مهمة رد الاعتبار أمام التعاون

يسعى الوحدة لرد اعتباره أمام التعاون حينما يلاقيه يوم الثلاثاء، على ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، في الدور ربع النهائي لكأس الملك.

وكان التعاون قد حقق فوزاً ثميناً في الوقت القاتل يوم الخميس الماضي حينما هزمه 1-صفر، في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وهي ذات النتيجة التي انتهى لقاء الذهاب بها.

ويأمل التعاون في مواصلة عروضة القوية هذا الموسم والتي جعلته يحتل المركز الرابع بالدوري وبرصيد 44 نقطة وبفارق نقطتين عن الشباب الثالث.

ووصل التعاون إلى هذا الدور بعد تجاوزه ضيفه العدالة "درجة أولى" 1-صفر في دور 64، واكتسح ضيفة النهضة "درجة أولى" بسداسية نظيفة في دور 32، وأقصى ضيفه الشباب بفوزه بثلاثية نظيفة.

وفي المقابل يتطلع الوحدة لإيقاف تفوق التعاون عليه في هذا الموسم بعدما فاز عليه ذهاباً وإياباً في الدوري، وقدّم الوحدة أداءً متذبذباً في الموسم الجاري، حيث لم يعرف الفريق نغمة الانتصارات المتتالية إذ بقي في المركز السادس لفترة طويلة.

ووصل الوحدة الى هذا الدور عقب فوزه الكبير على ضيفه النعيرية "درجة ثانية" بنتيجة 6-1، وفاز على مضيفه العروبة "درجة أولى" بصعوبة بهدف نظيف، قبل أن يقصي أهلي جدة من دور ثمن النهائي بفوزه بركلات الترجيح 3-1.

‏‫وسيواجه الفائز من هذه المباراة نظيره الهلال والذي وصل للدور نصف النهائي عقب فوزه على الاتفاق 3-2.