فيتوريا.. حافظ على جائزة "الأفضل" وقاد النصر إلى الصدارة

أصبح البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر، المدير الفني الأول في دوري كأس دوري محمد بن سلمان للمحترفين الذي يحصل على جائزة أفضل مدرب في الجولة مرتين متتاليتين بعدما خطف أفضلية الجولة 25 عقب فوز فريقه المثير على الهلال وحصوله على الصدارة.

وكان فيتوريا (48 عاماً) قد خطف الجائزة للمرة الأولى عقب فوز فريقه في الجولة 24 على الوحدة بـ"سوبر هاتريك" عبدالرزاق حمدالله في ملعب مدينة الملك عبدالعزيز بالشرائع.



ويمضي المدرب البرتغالي الذي اعتزل كرة القدم عام 2003 نحو شهره الثالث مديراً فنياً لنادي العاصمة السعودية، بعدما استلم تدريب الأصفر منتصف يناير، ومنذ ذلك الحين لعب النصر تحت قيادة مدرب بنفيكا السابق 15 مباراة في ثلاث بطولات، خسر 3 مرات فقط، وكسب 12 مرة، بمعدل تهديفي بلغ 43 هدفاً.

ويتصدر النصر دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 58 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الهلال، ومع فيتوريا خاض النصر 9 مباريات، فاز في ثمان منها مقابل خسارة واحدة أمام التعاون.



وفي الدوري، أحرز النصر تحت قيادة روي فتوريا 22 هدفاً بينما تلقى 9 أهداف، أما في كأس الملك، البطولة التي بلغ النصر دور نصف النهائي فيها، فأحرز هجوم الأصفر 15 هدفاً دون أن تهتز شباكه أمام الأنصار والفيحاء والجيل.

وعلى الصعيد الآسيوي، تغلب النصراويون على أجمك الأوزبكي في الملحق المؤهل إلى دور المجموعات برباعية لا رد لها، لكنهم سقطوا مرتين تحت قيادة فيتوريا، الأولى أمام الوصل الإماراتي بهدف دون رد، وفي الثانية خسروا أمام ذوب آهن الإيراني 3-2.



ويعتمد المدرب الذي يحبذ خطة (4-2-3-1) بشكل كامل على البرازيلي جوليانو، الذي شارك في 15 مباراة تحت قيادة فيتوريا، ويأتي بعده الهداف المغربي عبدالرزاق حمدالله والحارس براد جونز بـ13 مباراة، والرابع بيتروس بمباراة أقل من سابقيه، ويحل سلطان الغنام الظهير الأيمن خامساً بـ11 مباراة.