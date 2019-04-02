أحمد موسى يحصد جائزة "لاعب العام" في نيجيريا

أعلن الاتحاد النيجيري لكرة القدم، يوم الاثنين، عن فوز أحمد موسى، مهاجم النصر السعودي، بجائزة لاعب العام في 2018، متفوقا على زميله في المنتخب أليكس إيوبي، لاعب أرسنال الإنجليزي، وزميله الآخر أوديون إيغالو.

وذهبت جائزة "هدف العام" أيضاً لموسى، بعد الهدف الذي أحرزه اللاعب في شباك أيسلندا بكأس العالم الأخيرة.

وجاء فوز صاحب الـ 26 عاما بعد تألقه في كأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا، وأحرز هدفين في مرمى آيسلندا، وودع منتخب بلاده الدور الأول بعد الخسارة في الوقت الأخير أمام الأرجنتين.

وانضم أحمد موسى إلى النصر في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من ليستر سيتي الإنجليزي لمدة 4 سنوات، في صفقة تعد الأكبر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولعب أحمد موسى "1564 دقيقة" مع النصر في الدوري، وشارك في 17 مباراة كلاعب أساسي، وساهم في صناعة 5 أهداف بجانب تسجيل 5 أهداف أيضا.

ويتصدر النصر ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كما تأهل إلى نصف نهائي كأس الملك.