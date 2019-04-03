جيسوس: فيتوريا حقق مفاجأة مذهلة.. والنصر الأقرب إلى الدوري

رأى البرتغالي خورخي جيسوس، المدرب السابق للهلال، أن النصر حقق عودة مفاجئة ووصفها بالمذهلة، بعدما وصل إلى صدارة ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، عقب فوزه على الهلال بثلاثة أهداف لهدفين في الجولة 25 من المسابقة.

وقال جيسوس في تصريحات نقلتها صحيفة "أوبسيرفادور" يوم الثلاثاء: يمتلك روي فيتوريا مدرب النصر فرصة بنسبة 80% للفوز بلقب الدوري، وتمكن من تحقيق عودة مذهلة مع النصر، لأن الأمر كان مفاجئا بالنسبة لي عندما وصل إلى تدريب النصر.

وأضاف: كان الهلال يتصدر الدوري بفارق مريح عن النصر، والآن يمتلك النصر فرصة كبيرة مع فيتوريا للفوز باللقب، علما بأن الهلال كان متقدما في ترتيب الجدول لأنه يلعب بشكل أفضل إذا ما اعتمدت على الجوانب الفردية للفريق، ولعبت معه 26 مباراة وحققت 21 فوزا و 4 تعادلات بجانب خسارة واحدة.

وحول مشواره التدريبي المقبل، قال: أنا الآن مدرب حر وأصبحت خياراتي مختلفة عما كنت عليه قبل بضع سنوات.