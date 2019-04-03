حمدالله وروي فيتوريا يخطفان أفضلية شهر مارس

خطف المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر ومدربه البرتغالي روي فيتوريا جائزة لاعب ومدرب شهر مارس في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل المهاجم المغربي الذي يعتلي صدارة الهدافين في الدوري، 7 أهداف من أصل 10 سجلها فريقه، منها "سوبر هاتريك" في مرمى الوحدة، وهدفين في مرمى الاتفاق بالإضافة إلى هدف في شباك الهلال.

وفي المقابل، استطاع روي فيتوريا تحقيق الانتصار في المباريات التي خاضها فريقه الشهر الماضي، ليصعد إلى صدارة الترتيب برصيد 58 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الهلال.

وتعتبر هذه المرة الثانية التي يحصل بها حمدالله على جائزة أفضل لاعب في الشهر، بعدما حققها في شهر ديسمبر الماضي، بينما فاز بها فيتوريا للمرة الأولى منذ حضوره إلى النصر منتصف يناير الفائت.