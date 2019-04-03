شراكة بين النصر و"جوراء للاتصالات" لمدة 5 سنوات

أعلن نادي النصر، يوم الثلاثاء، عن توقيع عقد شراكة مع اتحاد جوراء للاتصالات وتقنية المعلومات المالكة لحقوق ليبارا موبايل، وذلك لمدة 5 سنوات.

وقال النصر في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": وفقا للعقد ستقدم الشركة باقة اتصال خاصة بنادي النصر، ستوفر عددا من خدمات الاتصال والإنترنت ومحتوى حصريا وخاصا لجماهير النصر، مما يوفر موارد مالية إضافية للنادي، ويخدم مشاريع النادي المستقبلية.

وأشار النصر إلى أنها الشراكة الأولى من نوعها في الأندية الرياضية بالشرق الأوسط.

وجرت مراسم التوقيع بحضور سعود آل سويلم رئيس مجلس إدارة النادي، ووليد بن حمد الحركان الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد جوراء لتقنية المعلومات.