قناة بيروفية: هدف الدوسري الأجمل عالمياً.. وصحيفة تطالب ميسي بتحيته

تواصلت ردود الأفعال في مختلف وسائل الإعلام العالمية، على هدف سالم الدوسري، لاعب الهلال، الذي سجله في مرمى النصر، في اللقاء الذي كسبه النصر بثلاثية لهدفين ضمن منافسات الأسبوع 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووصفت قناة "بانا أميركانا" البيروفية هدف سالم الدوسري بالأجمل عالميا في الأسبوع الماضي، ووضعته في صدارة قائمة ضمت 10 أهداف من مختلف أرجاء العالم.

وجاء في المركز العاشر الهدف الذي سجله كريستيان بافون مع بوكا جونيورز، وتاسعا هدف أحرزه ماركو جوريسين مع فريق غراس هوبر في الدوري السويسري، وحل في المركز الثامن هدف دانييلي ياسيلي مع تورينو بالدوري الإيطالي، وبعده هدف يامير أوليفا الذي جاء في الدوري الأرجنتيني لمصلحة فريق دي لا سان مارتين، وتواجد في المركز السادس هدف كارلوس ألرتو فيلا مع نادي لوس أنجلوس الأميركي، وخامسا هدف اليخاندرو بوزويلو من تورنتو بالدوري الأميركي.

وجاء الهدف الذي أحرزه الغاني توماس بارتي مع أتلتيكو مدريد رابعا، وتفوق هدف الدوسري أيضا على هدف جاء في الدوري المكسيكي عن طريق أفيليس هورتادو مع نادي مونتيري، وثانيا الهدف الذي أحرزه كليتينهو في الدوري البرازيلي مع فريق سامبايو كوريا.

ونشر موقع "بي سوكر" الإسباني تقريرا عن سالم الدوسري بعد هدفه في مرمى النصر، ذكر خلاله: من الممكن أن يتذكر عدد قليل من مشجعي "الليغا" الإسبانية اسم سالم الدوسري، الذي تواجد مع فياريال لمدة 6 أشهر ولعب 33 دقيقة قبل أن يعود إلى الدوري السعودي.

وأضاف: المثير للاهتمام أن الأهداف القليلة التي سجلها.. كانت أهدافا جميلة. ووصف الموقع الإسباني طريقة هدف الدوسري.. ووجه الموقع سؤالا في ختام التقرير، قائلا: هل كان يستحق دقائق لعب أكثر في الدوري الإسباني؟

وعنونت صحيفة "أوريغو" المجرية الخبر الذي نشرته عن الدوسري بـ "ميسي يقف أيضا لتحية هذه "المعجزة".. وقالت اليومية المجرية: رغم خسارة فريقه المباراة أمام النصر وفقدانه صدارة ترتيب الدوري، إلا أن اللاعب صاحب الـ "27 عاما" لن ينسى الهدف الذي أحرزه لفترة طويلة.. كان أشبه بمعجزة في كرة القدم، وسيتذكر الهدف لبقية حياته.