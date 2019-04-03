آل معمر: برونو تفوق بصوت واحد على صالح الشهري

أكد مسلي آل معمر رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين، أن المعايير الانضباطية حالت دون فوز جماهير النصر أو الهلال بجائزة "الجمهور المثالي" في الجولة الـ 25 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، ومنحت الجائزة إلى جماهير الشباب.

وقال في لقاء مع برنامج "في المرمى" يوم الثلاثاء: أشكر جماهير النصر والهلال على تفاعلهم في المباراة الأخيرة التي جمعتهما بالدوري، ولكن المعايير رفضت فوزهما بسبب العقوبات الانضباطية التي حدثت للناديين بعد المباراة، وكنا نتمنى أن نكرم أي طرف منهم.

وبخصوص فوز مدافع النصر برونو بجائزة لاعب الأسبوع بالرغم من أنه حصل على بطاقة صفراء في مباراة فريقه أمام الهلال، أوضح: العقوبة الإدارية سواء البطاقة الصفراء أو الحمراء لا تحرم اللاعب من الجائزة بل العقوبة الانضباطية، وفاز برونو بصوت واحد عن صالح الشهري لاعب الرائد، والنقاط الإجمالية تحدد أفضل لاعب ومدرب في ختام الموسم.

وتضم قائمة اللجنة الفنية لاختيار الفائزين بجوائز الأفضل في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أسماء لم تمارس كرة القدم، من ضمنهم خالد بيومي الذي كان عضوا سابقا في مجلس إدارة الاسماعيلي المصري، والمدير التنفيذي السابق للنادي الإسماعيلي والمشرف العام على الكرة، وعضو سابق بمجلس ادارة الاتحاد المصري ورئيساً للجنة تطوير الكرة، إلى جانب عمله كمحلل في قنوات رياضية عربية ومصرية وإيطالية، وصحافي في عدة مجلات وصحف عربية ومصرية وإيطالية.

ولا يمتلك خالد طلعت مسيرة كروية في أي نادٍ لكرة قدم، ويعمل صحافي في مواقع إلكترونية منذ 2003 ، ومحلل تلفزيوني في عدة قنوات مصرية، إلى جانبه أحمد عفيفي الذي لم يسبق له لعب كرة القدم، الذي أنشأ قناة للتحليل على "يوتيوب" في 2013 ثم ظهر كمحلل في قنوات تلفزيونية مصرية، ومقدم لبرنامج على "يوتيوب" لتحليل الدوري السعودي عبر القنوات الإعلامية لرابطة الدوري السعودي، ومتحدثا رسميا لنادي بيراميدز المصري.

ويعد محمد عواد أحد الموجودين في اللجنة بالرغم من أنه لم يمارس كرة القدم مع أي نادٍ، وعمل صحافيا منذ 2008، ولديه شهادة جامعة في الهندسة الصناعية، ومستشار في الإعلام الرقمي، وصاحب سلسلة من الكتب في الرياضة وتطوير الذات، وأدار موقعا إلكترونيا رياضيا لمدة عامين، ومسؤول سابق عن الرياضة العالمية في موقع رياضي إماراتي.

فيما مارس عبدالعزيز الخالد كرة القدم كلاعب سابق بالفئات العمرية في الهلال، بجانب عمله كمدرب سابق مع نادي سدوس وأولمبي الهلال، ومدرب مؤقت سابق لفريق الهلال الأول، بالإضافة إلى تدريب منتخب السعودية لذوي الاحتياجات الخاصة سابقا.

ولعب خالد الشنيف سابقا مع الشباب والأهلي، ويعمل محللا تلفزيونيا في عدة قنوات، فيما كان تركي السلطان لاعبا سابقا مع الدرعية وسدوس، ولديه ماجستير علوم الحركة الرياضية، وشغل منصب مساعد وكيل عمادة شؤون الطلاب للشؤون الرياضية لجامعة الملك سعود، والمشرف على الاستاد الرياضي لجامعة الملك سعود ، بالإضافة إلى عمله كمحلل فني.

وخاض عبداللطيف الحسيني مشواره مع الهلال سابقا، وكان مدربا للشباب والهلال والشعلة والرياض وعدة منتخبات سعودية، إلى جانبه سعد الشهري، اللاعب السابق للاتفاق والنصر، والمدرب الحالي للمنتخب السعودي الأولمبي وسبق له الإشراف على عدة اندية سعودية ومنتخبات للفئات العمرية بالسعودية.

وتجدر الإشارة إلى أن المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم النصر، يعد الأكثر فوزا بجائزة أفضل لاعب في جولات الدوري "4 مرات" ويأتي خلفه الفرنسي غوميز، لاعب الهلال ونور الدين أمرابط، لاعب النصر، وتوامبا من التعاون بجانب دجانيني، مهاجم الأهلي "مرتين لكل منهم".

ويعد مدرب التعاون إيمانويل الأكثر فوزا بالجائزة على مستوى المدربين "3 مرات"، وخلفه مدرب النصر الحالي فيتوريا وكارينو "سابقا" وإيسايلا، مدرب الحزم، وأحمد حسام ميدو المدرب السابق للوحدة "مرتين لكل منهم.

ويتصدر الاتحاد قائمة جائزة "الجمهور المثالي" بـ 8 مرات، وثانيا الهلال "6 جوائز"، وثالثا الأهلي "3 مرات".