الأخضر يتراجع مركزين في تصنيف "فيفا"

تراجع المنتخب السعودي مركزين في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمنتخبات الصادر يوم الخميس، وحل في المركز الـ72 عالميا، وتواجد في المركز السابع على صعيد القارة الآسوية.

واحتفظ منتخب بلجيكا بصدارة التصنيف وحقق منتخب إنجلترا طفرة كبرى بدخوله ضمن قائمة أول أربع منتخبات في تصنيف "فيفا".

ويمتلك منتخب بلجيكا 1737 نقطة في الصدارة بفارق ثلاث نقاط فقط عن منتخب فرنسا صاحب المركز الثاني والذي يمتلك 1734 نقطة، ويأتي المنتخب البرازيلي في المركز الثالث برصيد 1676 نقطة، واقتنص منتخب إنجلترا المركز الرابع من كرواتيا التي تراجعت للمركز الخامس، كما تراجع منتخب البرتغال إلى المركز السابع في الوقت الذي تقدم فيه منتخب أوروغواي للمركز السادس.

وجاء منتخب سويسرا في المركز الثامن يليه منتخب إسبانيا في المركز التاسع ثم الدنمارك في المركز العاشر، وتراجع منتخب ألمانيا ثلاثة مراكز محتلا المركز الثالث عشر.