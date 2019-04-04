ثلاثية جديدة من حمدالله تقود النصر لتجاوز الرائد

واصل النصر مسلسل انتصاراته بعد اكتساحه مضيفه الرائد 5-صفر، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، في افتتاح المرحلة 26 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وانتظر النصر دقيقتين حتى تمكن هدافه المغربي عبدالرزاق حمدالله من افتتاح التسجيل بعدما حول عرضية مواطنة نور الدين مرابط برأسه في شباك الحارس عبدالله الشمري.

وواصل النصر هجومه وتمكن لاعبه البرازيلي بيتروس ماثيوس من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 8 بعدما أكمل تمريرة زميله النيجيري أحمد موسى في شباك الرائد. وكثف النصر هجومه وتكفل المصري محمد عطوة مدافع الرائد بتسجيل الهدف الثالث للنصر بعدما حاول اصطدمت به الكرة وتحولت لشباك فريقه بالخطأ.

ولم يتوقف هجوم النصر ونجح مهاجمه عبدالرزاق حمدالله بتسجيل الهدف الرابع عند الدقيقة 38 بعد تلقيه تمريرة بالخطأ من مدافع الرائد محمد العمري ليراوغ الحارس ويضع الكرة بالشباك.

وفي الشوط الثاني لم يتغير أداء النصر الهجومي وانتظر حتى الدقيقة 60 والتي شهدت تسجيله الهدف الخامس عن طريق عبدالرزاق حمدالله الذي سجّل "هاتريك" بعد تلقيه تمريرة من زميله أحمد موسى ليضع الكرة في الشباك.

وعند الدقيقة 70 ازدادت صعوبة المباراة على الرائد بعدما طُرد مهاجمه صالح الشهري لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية. وعند الدقيقة 73 كاد مهاجم النصر البديل عبدالله السالم أن يسجل الهدف السادس بعد تلقيه تمريرة متقنة من زميله أحمد موسى ليسدد الكرة إلا أنها مرت بجانب القائم الأيمن للحارس عبدالله الشمري.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر إلى 61 نقطة في المركز الأول وبفارق 4 نقاط عن الهلال الوصيف والذي سيواجه الحزم في وقت لاحق اليوم، وبقي الرائد على رصيده السابق 31 نقطة في المركز العاشر.