سوريانو وغوميز ينقذان الهلال أمام الحزم

قاد الإسباني سوريانو مهاجم الهلال فريقه إلى استعادة نغمة الانتصارات بعد تسجيله هدف الفوز في شباك الحزم في الوقت القاتل، في المواجهة التي انتهت 3-2، واحتضنها ملعب الحزم بالرس، يوم الخميس في المرحلة 26 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأت المباراة بهجومٍ هلالي كاد أن يسفر عن هدف السبق بعدما تلقى لاعبه الإيطالي جوفينكو تمريرة من زميله البرازيلي كارلوس إدواردو ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس الجزائري مليك عسلة الذي تصدى لها بصعوبة.

وواصل الهلال هجومه وأهدر مهاجمه الفرنسي بافتيمبي غوميز هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة مميزة من زميله محمد البريك إلا أنه حول الكرة خارج الشباك، وسنحت فرصة ثمينة للهلال وتحديداً لمهاجمه غوميز الذي أهدر هدفاً محققاً للمرة الثانية على التوالي بعد تلقيه عرضية متقنة من زميله البيروفي كاريليو ليحولها برأسه خارج الخشبات الثلاث.

وكاد الحزم أن يفاجئ الهلال لهدف السبق بعدما تصدى لاعبه الكولومبي جون فريدي باجوي لخطأ خارج منطقة الجزاء ليسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس عبدالله المعيوف الذي تصدى لها بصعوبة، وعند الدقيقة 18 تمكن البرازيلي رودولفو لاعب الحزم من افتتاح التسجيل بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله البرتغالي دييغو سالماو ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وحاول الهلال العودة وكان قريباً من ذلك بعدما سدد لاعبه عبدالملك الخيبري كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها اصطدمت بالشباك الجانبية، وعند الدقيقة 45+2 تمكن الجورجي زوراب تسيسكاريدري مدافع الحزم من تسجيل الهدف الثاني بعدما ارتقى لعرضية زميله البرازيلي رودولفو وحول الكرة برأسه في شباك الهلال.

وفي الشوط الثاني فرض الهلال سيطرته بحثاً عن هدف تقليص الفارق ونجح عند الدقيقة 48 بعدما حول مهاجمه غوميز عرضية زميله كاريو برأسه في شباك الحزم.

وواصل الهلال هجومه وسنحت له فرصة تسجيل هدف التعادل بعد حصوله على ركلة جزاء عند الدقيقة 69 ليتصدى لها اللاعب محمد الشلهوب ويسدد الكرة خارج المرمى، وكثف الهلال محاولاته وتمكن مهاجمه غوميز من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 73 بعد تلقيه تمريرة من زميله محمد الشلهوب ليسدد الكرة استقرت في شباك الحارس مليك عسلة، وعند الدقيقة 90+1 تمكن الاسباني سوريانو مهاجم الهلال من تسجيل هدف الفوز لفريقه بعدما حول عرضية زميله كاريليو بقدمه في شباك الحزم.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 60 في المركز الثاني وبفارق 3 نقاط عن النصر المتصدر، وبقي الحزم على رصيده السابق 27 نقطة في المركز 11.