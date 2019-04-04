سوموديكا: نخوض كل مباراة باعتبارها نهائي.. وسيبا شكل الإضافة

أكد سوم,ديكا، مدرب نادي الشباب، أن فريقه يخوض مبارياته المقبلة بنظام المواجهات النهائية، لاسيما مباراته أمام الأهلي التي اعتبرها من اللقاءات الهامة للشباب.

ويلتقي الشباب والأهلي، يوم الجمعة، ضمن منافسات الأسبوع 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال سوم,ديكا خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد يوم الخميس: جميع المواجهات المقبلة نعتبرها مباراة نهائية، كوننا ننافس على المركز الثالث، وستكون مباراتنا أمام الأهلي مصيرية، وسنفتقد لجهود فاروق بن مصطفى الذي قدم مستوى مميز خلال هذا الموسم.

وأضاف: سعيد بمستوى عناصر خط الدفاع، والنواحي الهجومية كانت تحتاج إلى وقت حتى تصبح أقوى، وفي نظري مستوى الهجوم جيد جدا، خاصة بعد قدوم سيبا وستيف، والدليل على ذلك مباراة الاتفاق التي حصلنا فيها على 24 فرصة محققة و16 تصويبة في المرمى.

ورأى سوموديكا أن ستيف تراولي لاعب صغير في السن، وبحاجة إلى الوقت لكي يقدم نفسه بشكل جيد، فيما أعرب عن سعادته بوجود سيبا، للخبرة والانضباط الكبيرين، مؤكدا أنه إضافة للشباب.

بدوره، أكد البرازيلي سيبا على أهمية مباراة فريقه ضد الأهلي، ووعد الجماهير بتحقيق النقاط الثلاث، وتابع: سأبذل كل ما لدي مع زملائي اللاعبين لتحقيق الفوز وكسب المزيد من النقاط، وسنعمل على تنفيذ تعليمات المدرب.