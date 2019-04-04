عمار السويح: أملك جهازاً أفضل من الذي يملكه زيدان

أكد المدرب التونسي عمار السويح أن مباريات فريق أحد خارج الأرض كانت سلبية في المجمل على النادي، مبينا أنه يرى نفسه أكثر استعدادا الآن بعد أن حدث حاسوبه الخاص بواحد أفضل من الذي يملكه المدرب الفرنسي زيدان.

وقال السويح في تصريح مع "في المرمى": مبارياتنا خارج أرضنا كانت نقطة سلبية على أحد، وأهدرنا نقطتين مضمونتين أمام الحزم، كما أثرت علينا الإصابات والغيابات كثيرا. أضاف السويح: منذ قدومي لم نشارك بكافة اللاعبين سوى مرتين، نطالب بتعاون جميع القطاعات في المدينة المنورة.

واختتم، وقال: السماح بثمانية لاعبين أجانب أحدث فارقا بين الأندية، قد طورت جهازي بآخر أفضل من حاسوب زيدان.