محمد عواد: لدي عرض أوروبي.. وأندية السعودية لم تفاوضني

كشف المصري محمد عواد، حارس مرمى الوحدة، عن عدم وجود أي مفاوضات بين الوحدة وناديه الإسماعيلي المصري حول تجديد التعاقد، لاسيما أن إعارته تنتهي مع نهاية الموسم الجاري، وأكد تلقيه عرضا من نادٍ أوروبي.

وقال في لقاء مع برنامج "في المرمى" يوم الأربعاء: لا توجد مفاوضات من جانب نادي الوحدة مع الإسماعيلي، وفوجئت بتصريح من رئيس الإسماعيلي بخصوص عودتي إلى النادي، وبلا شك هو شرف كبير بعد موسم جيد جدا مع الوحدة في أول تجربة احترافية.

وأضاف: الدوري السعودي قوي جدا، وكان لي شرف تمثيل الوحدة في أقوى نسخة للدوري، وأتمنى أن تدوم التجربة في الدوري السعودي، وأخطرني وكيل أعمالي بأن هناك بعض العروض وصلتي وستصل للإسماعيلي خلال ساعات مقبلة.

ونفى تلقيه أي عروض من أندية العاصمة الرياض، موضحا: العرض الذي وصلني كان من أوروبا، وأتمنى أن تكون هناك مفاوضات مع أندية سعودية في الفترة المقبلة، علما أنه لا توجد أي مفاوضات في السعودية أو مصر حاليا، وأرى أن الدوري السعودي أقوى من المصري والأفضل في المنطقة.

وواصل: هدف الوحدة البقاء في دوري المحترفين، وتمكنا من تحقيق الهدف المطلوب مننا قبل نهاية الدور الأول بجمع عدد نقاط كبير جدا.

وأشاد محمد عواد بالمستوى الذي قدمه مليك عسلة، حارس مرمى الحزم، خلال الموسم الجاري، بالرغم من أن فريقه يتواجد في مؤخرة الترتيب.