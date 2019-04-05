القادسية يعود للانتصارات برباعية في أحد

فاز القادسية على ضيفه أحد 4 - 2 يوم الجمعة، في المرحلة السادسة والعشرين لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية.

وتقدم أحد عن طريق النيجري موسى مازو في الدقيقة التاسعة، قبل أن يسجل البرازيلي بيسمارك فيريرا هدف التعادل للقادسية في الدقيقة 28، وفي الدقيقة 58 سجل هارون كامارا الهدف الثاني للقادسية، ثم عاد بيسمارك ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 49، قبل أن يختتم ريس ويليامس أهداف فريقه بالهدف الرابع في الدقيقة 51، وفي الدقيقة 70 سجل صقر عطيف هدف تقليص الفارق لأحد، لينتهي اللقاء بفوز القادسية 4 - 2 .

وأنهى أحد المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد أسامة عاشور في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة، ورفع القادسية رصيده إلى 27 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد أحد عند 15 نقطة في المركز الأخير للمسابقة.