خالد الدوخي: كان على الحكم طرد بوتيا في الشوط الأول

أكد خالد الدوخي، مقيم الحكام بالاتحاد الآسيوي، أن حكم مباراة الحزم والهلال كان عليه طرد الإسباني بوتيا، مدافع الهلال، كما لم يحتسب ركلة جزاء صحيحة لنادي النصر في مباراته أمام الرائد بعد عرقلة عبدالرزاق حمدالله.

وقال في لقاء مع برنامج "في المرمى" يوم الخميس: المخالفة التي حدثت من قبل المدافع بوتيا في بداية المباراة، كانت تستوجب البطاقة الحمراء، لأن لاعب الحزم كان في حالة انفراد تام، وبخصوص الاحتكاك الذي حدث مع البريك داخل منطقة جزاء الحزم، فلم ترتق الحالة إلى ركلة جزاء.

وأضاف: إلغاء هدف الهلال كان صحيحا من قبل الحكم بسبب دفع مدافع الحزم، وركلة جزاء الهلال في الدقيقة 67 صحيحة أيضا بعدما ارتطمت الكرة في يد مدافع الحزم التي لم تكن في وضع طبيعي.

وحول الحالات التحكيمية التي حدثت في مباراة الرائد والنصر، أوضح: طرد الشهري كان صحيحا لأنه تدخل بشكل متهور، ولم تحتسب ركلة جزاء واضحة للنصر بعد عرقلة عبدالرزاق حمدالله.