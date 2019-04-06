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الهلال يفقد سالم الدوسري أمام استقلال طهران

المصدر: العربية.نت
الدوسري تعرض إلى إصابة في الكاحل
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سيفقد زوران ماميتش مدرب الهلال خدمات لاعب الوسط سالم الدوسري أمام استقلال طهران في دوري أبطال آسيا بعد تعرضه إلى إصابة أمام الحزم في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وتعرض الدوسري (28 عاماً) إلى إصابة في الكاحل خلال مباراة الهلال والحزم على أرض الأخير والتي كسبها الأزرق 3-2 يوم الخميس ضمن مباريات الجولة 26 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال حساب الهلال على "تويتر" أن الدوسري لازم العيادة الطبية للعلاج من إصابته يوم السبت، فيما ستغادر البعثة الزرقاء إلى الدوحة لملاقاة استقلال طهران مساء اليوم ذاته.

ويحتل الهلال المركز الأول في مجموعته بعد فوزين على العين الإماراتي والدحيل القطري.

كلمات دالّة

#استقلال طهران, #دوري أبطال آسيا, #سالم الدوسري, #الهلال

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