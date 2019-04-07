أبطال آسيا: الهلال يبحث عن التأهل والنصر لاستعادة التوازن

يسعى الهلال السعودي لوضع قدم في الدور ثمن النهائي حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على استقلال طهران الإيراني، في المرحلة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الرابعة، في حين يبحث مواطنه النصر عن إبقاء حظوظه قائمة في التأهل حينما يستضيف الزوراء العراقي على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، في المرحلة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وفي الدوحة يسعى الهلال السعودي إلى الاقتراب أكثر من الدور ثمن النهائي حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على استقلال طهران الإيراني.

ونجح الهلال بتحقيق فوزين في أول مواجهتين بدوري أبطال آسيا على حساب مضيفه العين الإماراتي وضيفه الدحيل القطري ليعتلي القائمة برصيد 6 نقاط.

ويأمل الهلال أن لا يؤثر تراجع مستواه في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على الرغم من فوزه الصعب على مضيفه الحزم 3-2 يوم الخميس الماضي، ليبقي فارق النقطة بينه وبين المتصدر النصر.

ويأمل الكرواتي زوران ماميتش مدرب الهلال في أن يحقق الفريق فوزاً يعيد ثقة الجماهير الغاضبة على المدرب بعد فقدان صدارة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وفي المقابل يتطلع استقلال طهران إلى استعادة توازنه عقب مستوياته السيئة التي قدمها في المسابقة عقب خسارته أمام الدحيل القطري وتعادله أمام العين الاماراتي ليتذيل الترتيب بفارق الأهداف عن العين.

ويعاني استقلال طهران على مستوى الدوري الإيراني في آخر مباراتين عقب تعادله أمام سيبا وخسارته أمام المتصدر بيرسبوليس ليتوسع الفارق بينهما إلى 6 نقاط.





النصر السعودي والزوراء العراقي





وعلى استاد الملك فهد الدولي بالرياض يبحث النصر عن إبقاء حظوظه قائمة في التأهل حينما يستضيف الزوراء العراقي.

وتلقى النصر خسارتين مفاجئتين في المباراتين السابقتين أمام الوصل الاماراتي وذوب آهن الإيراني ليبقى في المركز الأخير بدون نقاط.

ويعلم النصراويون أن الفوز على الزوراء سيعيد الاستقرار للفريق ويبقي حظوظه قوية في التأهل، لاسيما وأن الفارق سيصبح بينه وبين المتصدرين الزوراء وذوب آهن نقطة وحيدة فقط.

ويدخل النصر المباراة بمعنويات مرتفعة عقب نتائجه المميزة في الدوري بفوزه في آخر 7 مباريات ليتصدر الترتيب بفارق نقطة عن الهلال وقبل الختام بـ4 مراحل.

وفي المقابل يأمل الزوراء في مواصلة عروضه القوية والتي كان آخرها فوزه الكبير على ضيفه الوصل الإماراتي بخماسية نظيفة ليتصدر الترتيب برصيد 4 نقاط.

ولكن الزوراء يعاني كثيراً على مستوى الدوري العراقي حيث لم يعرف طعم الفوز في آخر 4 مباريات ليحتل المركز الرابع برصيد 38 نقطة وبفارق 13 نقطة عن الشرطة المتصدر.