الجبرين: النصر قادر على خطف بطاقة التأهل الآسيوية

أكد عبدالعزيز الجبرين، لاعب النصر أن فريقه مازالت أمامه فرصة قوية للتأهل إلى الأدوار الإقصائية بدوري أبطال آسيا رغم الهزيمة في أول جولتين، وقادر على التعويض أمام ضيفه الزوراء العراقي يوم الاثنين ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الأولى بالبطولة.



وقال الجبرين في تصريحات خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد يوم الأحد: سنواجه منافسا قويا للغاية، إنها مباراة مهمة ومازالت الفرصة لدينا قوية. وأضاف: مع تحضيراتنا في التدريبات نتمنى التوفيق، أنها المباراة الأولى التي سنخوضها على أرضنا وبين جماهيرنا في البطولة. ربما يكون ضغط المباريات مؤثرا خاصة أننا نلعب في ثلاث بطولات وفي أوقات متقاربة.



وأنهى الجبرين حديثه مشيراً إلى أن الوضع في البطولة الآسيوية يختلف عن الدوري، وقال: نلعب في البطولة المحلية بثمانية أجانب، وفي آسيا بأربعة حيث ندخل بفريق شبه جديد.