روي فيتوريا: النصر يركز على الدوري وكأس الملك

أكد البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر أن فريقه يركز على تحقيق لقبي الدوري وكأس الملك، مع المنافسة على التأهل الآسيوي، وذلك عندما يلاقي خصمه الزوراء العراقي ، مشيراً إلى أن خسارتيه أمام الوصل الإماراتي وذوب آهن الإيراني جاءت بسبب ما أسماه بـ"التفاصيل البسيطة".

وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الزوراء: توقيت المباراتين لم يخدمنا لأننا كنا في بداية تطور المستوى، لكن الآن الوضع اختلف، وتحسن الفريق واستطاع اللاعبون تفهم طريقتي تماماً، ولا أود الحديث عن الأخطاء التحكيمية، لكننا قدمنا مستويات جيدة بغض النظر عن النتائج.

وواصل المدرب البرتغالي: سعيد بالقائمة التي أملكها في النصر، وأستطيع اختيار أي لاعب موجود لدي لخوض المباراة لأنهم جميعاً بنفس التأثير، ولا أحبذ الحديث عن لاعب بعينه لأننا نركز على اللعب الجماعي أكثر.

وختم حديثه قائلاً: نريد المنافسة على جميع البطولات، لكن حقيقة تركيزنا الأكبر على الدوري وكأس الملك.