زوران وديجينك: ضغط المباريات أرهقنا.. ونسعى للفوز الثالث آسيوياً

كشف الكرواتي زوران، مدرب الهلال، أن ضغط المباريات بات متعبا نظرا لكثرة المباريات وقصر مدة الراحة بينها في جميع البطولات، قبل مواجهة الفريق القادمة أمام الاستقلال.

وقال زوران في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: نطمح لتحقيق الفوز في مباراتنا الثالثة في دوري أبطال آسيا ومواصلة تحقيق النتائج الإيجابية، وسنلاقي فريقا قويا فالاستقلال يملك مدربا خبيرا في البطولة ولاعبين مميزين، كما أننا درسنا الفريق الإيراني جيدا الذي يتميز فنيا في الجهة اليمنى ويعتمد نجومه على الجانب البدني.

وأضاف زوران: نعاني من ضغط المباريات في كافة البطولات وهدفنا تحقيق الفوز في كل مباراة نشارك فيها، ولاعبو الهلال الذين حضروا على أتم الاستعداد للمشاركة في المباراة والظفر بالنقاط الثلاث.

وقال الأسترالي ديجينك، مدافع الهلال: نتطلع لمواصلة تحقيق الانتصارات والنتائج الإيجابية، ونحن نواجه فترة صعبة من ناحية ضغط المباريات ونأمل الخروج بنتيجة إيجابية.

وزاد: تابعت فريق الاستقلال يملك لاعبين مميزين في جميع خطوطه، ونحن نسعى إلى تحفيز بعضنا البعض لتحقيق الانتصار في كل لقاء نخوضه.