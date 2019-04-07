مسلي آل معمر يتحدث عن زيادة عدد أندية الدوري

أوضح مسلي آل معمر، رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، أنه لا يمكن للرابطة زيادة عدد الأندية لأنها ليست من صلاحيات الرابطة، مضيفا بأن التغييرات لا يمكن أن تقر خلال الموسم الرياضي.

وأقيم يوم الأحد اجتماع رابطة الدوري السعودي للمحترفين مع ممثلي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وشهد عددا من المواضيع منها تعديلات النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم.

وقال مسلي في تصريح لـ"العربية": تمت مناقشة عدد من الموضوعات المهمة ومنها تعديلات النظام الأساسي الاتحاد السعودي لكرة القدم، وتمت دراسة بعض مقترحات الأندية، ونحن على وشك عقد جمعية عمومية للاتحاد وإقرار بعض التعديلات وإصدار لائحة الانتخابات والبرنامج الانتخابي لمجلس الاتحاد القادم.

ولدى سؤاله عن زيادة عدد الأندية في الموسم القادم، قال مسلي: الرابطة ليس من صلاحياتها إصدار قرارات أثناء الموسم الرياضي، حول زيادة عدد الأندية بل إرسال مرئيات أو توصيات للاتحاد السعودي لكرة القدم، بعد انتهاء الموسم الرياضي.

وحول اجتماع الرابطة بأندية الدرجة الأولى، قال: كان هناك اقتراح بأن يقسم دوري الدرجة الأولى لمجموعتين لكثرة المباريات وبعد المسافة بين المدن.

واختتم بأن الرابطة لا تصدر القرارات بل توضح للأندية: التعديلات تقرها الجمعية العمومية للاتحاد ونحن في الرابطة نسهل معرفة الأندية للقرارات أو التعديلات التي سيتم إقرارها من قبل الاتحاد واجتماعنا مع الأندية كان تحضيريا.