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"المحترفين" تناقش النظام الأساسي ومقترحات الأندية الثلاثة

المصدر: العربية.نت
من اجتماع الرابطة بالأندية
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ناقش مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، يوم الأحد، تعديلات النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم، وعددا من التنظيمات والموضوعات الخاصة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتم استعراض تفاصيل تعديلات اللوائح في الاجتماع العادي للرابطة، برئاسة مسلي آل معمر، رئيس مجلس الإدارة، وعبدالعزيز الحميدي، المدير التنفيذي، وأحمد الراشد، ممثل الاتحاد السعودي لكرة القدم، وبحضور ممثلي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتمت مناقشة جدول الأعمال والذي اشتمل على مقترحات أندية الهلال والتعاون والفيصلي، ولائحة التشغيل والفعاليات بالهيئة العامة للرياضة.

كلمات دالّة

#الاتحاد السعودي لكرة القدم, #رابطة الدوري السعودي للمحترفين, #مسلي آل معمر

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