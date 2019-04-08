الأهلي يواجه بيرسبوليس بهدف تكريس تفوقه على أندية إيران

يتطلع أهلي جدة إلى إكمال سلسلته الناجحة أمام الأندية الإيرانية حينما يواجه بيرسبوليس الإيراني، على استاد زعبيل في مدينة دبي الإماراتية، يوم الثلاثاء، ضمن المرحلة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا.

وسبق للأهلي أن واجه الأندية الإيرانية في 16 مناسبة بدوري أبطال آسيا حيث حقق الفوز في 8 مباريات وخسر 4 وتعادل في مثلها.

وكانت بداية الأهلي متعثرة أمام الأندية الإيرانية، حيث خسر أول مباراتين خاضهما أمام الأندية الإيرانية والتي كانت في نسخة 2010 من أمام استقلال طهران ذهاباً وإياباً بذات النتيجة 2-1.

وواصل الأهلي نتائجه السلبية أمام الأندية الإيرانية حيث وقع مع ساباهان أصفهان في نسخة 2012 وتعادل ذهاباً قبل أن يخسر لقاء الإياب 2-1، ليتواجه معه مرة أخرى في ذات النسخة ولكن في الدور ربع النهائي حيث تعادلا سلبياً ذهاباً وفاز الأهلي بمباراة الإياب بنتيجة 4-1.

وواصل الأهلي تفوقه حينما واجه فريقه ساباهان في نسخة 2013 عقب فوزه ذهاباً وإياباً 4-2، 4-1 على التوالي، ليحقق فوزاً جديداً في نسخة 2015 على تركتور سازي ذهاباً بهدفين نظيفين، وتعادلا إياباً 2-2.

وفرض الأهلي سيطرته على مواجهاته أمام الأندية الإيرانية عقب فوزه ذهاباً وإياباً على فريق ذوب آهن الايراني بنتيجة 2-1، 2-صفر على التوالي في نسخة 2017، والتي واجه من خلالها فريق بيرسبوليس في الدور ربع النهائي ليتعادل ذهاباً 2-2، ويخسر لقاء الإياب 3-1.

وآخر مواجهات الأهلي أمام الفرق الإيرانية كانت في النسخة الماضية حينما وقع مع فريق تركتور سازي في مجموعةٍ واحدة وفاز ذهاباً وإياباً 1-صفر، 2-صفر على التوالي.