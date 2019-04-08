الهلال يتلقى خسارته الآسيوية الأولى أمام استقلال طهران

تلقى الهلال السعودي خسارته الأولى أمام مضيفه استقلال طهران الايراني 2-1، في المرحلة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا.

وبدأت المباراة بهجوم لاستقلال طهران نتج عنه هدف مبكر بعد مرور 5 دقائق فقط حينما حول لاعبه علي كريمي عرضية زميله الجنوب إفريقي اياندا باتوزي برأسه في شباك الحارس عبدالله المعيوف.

وحاول الهلال العودة مجدداً الى المباراة وسنحت له فرصة خطيرة حينما سدد لاعبه البرازيلي كارلوس إدواردو كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وعند الدقيقة 30 تمكن المدافع بيجمان منتظري من تسجيل الهدف الثاني للاستقلال بعدما أكمل تمريرة زميله محمد دنشقار برأسه في شباك الهلال.

وكثف الهلال محاولاته وكاد لاعبه الايطالي سباستيان جوفينكو أن يسجل هدف تقليص الفارق بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله الفرنسي بافتيمبي غوميز ليراوغ المدافع بيجمان منتظري ويسدد الكرة إلا أنها ذهبت خارج المرمى.



وفي الشوط الثاني واصل الهلال محاولاته ونجح مهاجمه الفرنسي قوميز بتسجيل هدف فريقه الوحيد بعد تلقيه تمريرة بالخطأ من مدافع الاستقلال ميلاد زكيبور ليسدد الكرة في الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاستقلال إلى 4 نقاط متقدماً إلى المركز الثالث، وبقي الهلال على رصيده السابق 6 نقاط في المركز الأول.

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