سييرا: سنفتح ملف النصر بعد نهاية مواجهة لوكوموتيف

أكد التشيلي خوسيه لويس سييرا مدرب اتحاد جدة أن تركيز فريقه منصب على مواجهة ضيفه لوكوموتيف طشقند الأوزبكي ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الثانية في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا لكرة القدم يوم الثلاثاء وبعدها سيفكر في مواجهة النصر في قمة محلية.



وما زال الاتحاد يواجه خطر الهبوط لأول مرة في تاريخه في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وأظهر مستواه المتذبذب في دوري الأبطال كذلك إذ استهل مشواره بفوز ساحق 5-1 على الريان القطري قبل الخسارة 4-1 ضد الوحدة الإماراتي.



وتتساوى الفرق الأربعة في المجموعة الثانية ولكل منها ثلاث نقاط من مباراتين قبل أن يستضيف الاتحاد في جدة لوكوموتيف والريان مع الوحدة يوم الثلاثاء.



وسيلعب الاتحاد على أرض النصر، متصدر دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، في الرياض يوم السبت المقبل في قمة محلية ضمن المرحلة 27 للمسابقة.



وقال لويس سييرا في مؤتمر صحفي يوم الاثنين: تركيزنا منصب على مواجهة لوكوموتيف وبعدها سنفتح ملف النصر. وزاد: الخسارة في الجولة الماضية أمام الوحدة تزيد مسؤوليتنا لتحقيق الانتصار. وختم: العناصر الأجنبية التي تم اختيارها في دوري أبطال آسيا هي الأنسب للفريق في هذه المرحلة.



ويحتل الاتحاد المركز 13 في الدوري قبل أربع جولات على نهاية المسابقة ويحتاج بشدة لتحقيق نتائج جيدة تضمن بقاءه في المسابقة.