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عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيساً لاتحاد التضامن الإسلامي

المصدر: جدة - محمد الدماس
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زكت الجمعية العمومية للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيساً للاتحاد في الدورة التي تستمر حتى 2021.

وقال الأمير عبدالعزيز بعد تزكيته: أرحب بكم في بلدكم الثاني وباسمكم جميعاً أتقدم بالشكر الجزيل لتركي آل الشيخ الرئيس السابق للاتحاد لما قدمه من دعم ومتابعة لتنفيذ جميع برامج وأنشطة الاتحاد خلال الفترة السابقة.

وواصل: خطة الاتحاد المستقبلية لابد أن تواكب النهضة الرياضية العالمية من حيث توفر الموارد المالية التي تجعله قادراً على تحقيق أهدافه وخططه وذلك بالتعاون مع اللجان الأولمبية الأعضاء، وسأعمل جاهداً مع زملائي في المكتب التنفيذي على وضع برامج مرنة وفعالة ومتعددة يمكن من خلالها تقديم نماذج متميزة من أبطال ونجوم تزخر بهم بلداننا لينطلقوا نحو ميادين المنافسة أكثر تأهيلاً وأقوى إعداداً.

كلمات دالّة

#الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي, #عبدالعزيز بن تركي الفيصل

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