فوساتي: درست بيرسبوليس جيداً.. وعبدالغني: نريد التأهل

شدد الأورغوياني خورخي فوساتي مدرب أهلي جدة على صعوبة مباراة الفريق أمام بيرسبوليس الإيراني المقررة يوم الثلاثاء على ملعب نادي الوصل الإماراتي ، في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا.



وقال فوساتي في المؤتمر الصحافي الذي عقد يوم الاثنين للحديث عن المباراة إن فريقه سيخوض مواجهة صعبة للغاية أمام منافس قوي يمتلك العديد من اللاعبين المميزين في كافة المراكز. وأضاف: قمنا بدراسة نقاط القوة والضعف لدى المنافس خلال الأيام الماضية.



وأشار فوساتي إلى أن استمرار الدفع بمجموعة واحدة من اللاعبين، سينعكس بالسلب على لياقتهم البدنية وجاهزيتهم للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة. وزاد: نتمنى تقديم عروض جيدة على كافة المستويات خلال المباراة، من أجل تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط.



ومن جانبه، قال حسين عبد الغني قائد الأهلي إن فريقه يستهدف فقط خطف إحدى بطاقتي التأهل لدور الستة عشر. وأضاف: هدفنا هو تحقيق الفوز في أكبر عدد من المباريات والتأهل عن المجموعة الرابعة لدور الستة عشر... سنخوض لقاء صعبا للغاية ومصيريا في مشوارنا بدوري أبطال آسيا هذا الموسم ، ونتمنى أن نوفق في تحقيق الانتصار.



وتابع: الفريق جاهز لتقديم عرض قوي خلال المباراة، رغم أننا لعبنا عددا من المباريات الصعبة والمتتالية خلال الفترة الماضية بمختلف البطولات.