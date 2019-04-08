قبل مواجهة لوكوموتيف.. الاتحاد يستحضر تاريخه ضد الأندية الأوزبكية

يأمل اتحاد جدة بأن يقف التاريخ إلى جانبهم بمواجهاته أمام الأندية الأوزبكية حينما يستضيف لوكوموتيف طشقند، يوم الثلاثاء، على ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" في المرحلة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا.

ويملك الاتحاد مسيرة ناجحة أمام الأندية الأوزبكية حيث خاض أمامهم 14 مباراة فاز في 8 وتعادل في خمس مباريات وخسر مباراة وحيدة كانت في أوزبكستان.

وكان أول لقاء للاتحاد أمام الأندية الاوزبكية في كأس الكؤوس الآسيوية عام 99 حينما واجه باختاكور الأوزبكي وفاز ذهاباً 3-صفر وكرر تفوقه إياباً بفوزه 1-صفر.

وفي دوري أبطال آسيا عام 2004 واجه نيفتشي وفاز عليه ذهاباً وإياباً بنتيجة 3-1، 3-صفر على التوالي، لتجدد مواجهاته أمام الأندية الأوزبكية عام 2009 حينما واجه باختاكور في الدور ربع النهائي وتعادلا ذهاباً 1-1 قبل أن يكتسحه إياباً برباعية نظيفة.

وفي نسخة 2010 تلقى الاتحاد أول خسارة له أمام الأندية الأوزبكية بعد خسارته أمام بونيودكور بثلاثية نظيفة ذهاباً في طشقند وتعادلا إياباً 1-1 في جدة، ليرد الاتحاد اعتباره أمام بونيودكور في النسخة التي تلتها، عقب فوزه ذهاباً بهدف نظيف قبل أن يتعادلا إياباً 1-1.

وفي نسخة 2012 واصل الاتحاد تفوقه أمام باختاكور عقب فوزه ذهاباً برباعية نظيفة، ليكرر تفوقه إياباً بفوزه 2-1، في حين كانت آخر مواجهاته أمام الأندية الأوزبكية في نسخة 2016 حينما واجه لوكوموتيف وتعدلا ذهاباً وإياباً.