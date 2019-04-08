قطبا جدة يواجهان بيرسبوليس ولوكوموتيف بحثاً عن التعويض

يسعى قطبا جدة الأهلي والاتحاد إلى استعادة توازنهما حينما يطير الأول لملاقاة بيرسبوليس الإيراني، في حين يستضيف الثاني نظيره لوكوموتيف الأوزبكي، في المرحلة الثالثة ضمن منافسات المجموعتين الرابعة والثانية لدوري أبطال آسيا.

وعلى استاد زعبيل في مدينة دبي الإمارتية يسعى أهلي جدة إلى استعادة توازنه حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على بيرسبوليس الإيراني.

وبدأ الأهلي مشواره في المسابقة بفوزٍ مريح على ضيفه السد القطري 2-صفر، قبل أن يخسر في المرحلة الماضية أمام مضيفه باختاكور الأوزبكي 1-صفر، ليحتل المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

واستعاد الأهلي جزءاً من عافيته في دوري الأمير محمد بن سلمان عقب فوزه الكبير على مضيفه الشباب 4-صفر، في المرحلة الماضية.

وفي المقابل يبتطلع بيرسبوليس لإبقاء حظوظه قائمة في التأهل الى الدور الثاني بعد تقديمه أداءً ضعيفاً في هذه النسخة بتعادله أمام باختاكور وخسارته أمام السد في المرحلة الماضية ليتذيل الترتيب برصيد نقطة وحيدة.



اتحاد جدة ولوكوموتيف طشقند





وعلى استاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" يبحث اتحاد جدة عن تعويض خسارته الماضية والتقدم أكثر في سلم ترتيب المجموعة حينما يستضيف لوكوموتيف طشقند الأوزبكي.

ويدخل الاتحاد المباراة بمعنوياتٍ مرتفعة بعد المستويات المميزة التي قدمها في آخر مباراتين عقب فوزه على الباطن في كأس الملك ليتأهل الى الدور نصف النهائي وكرر فوزه ايضاً يوم الجمعة الماضي في الدوري ليبدأ رحلة الاتبعاد عن شبح الهبوط.

وبدأ الاتحاد مسيرته في المسابقة هذا الموسم بتحقيقه فوزا كبيرا على ضيفه الريان القطري 5-1، ليعود ويخسر في المباراة الماضية بنتيجةٍ ثقيلة 4-1 ليحتل المركز الأول برصيد 3 نقاط.

وفي المقابل يبحث لوكوموتيف عن خطف الصدارة حيث فاز في مباراته الأولى أمام الوحدة الإماراتي وخسر أمام الريان القطري ليحتل المركز الثالث.