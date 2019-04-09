أسبريا وفوساتي يفوزان بأفضلية الجولة 26

فاز الكولومبي دانيلو أسبريا مهاجم الفيحاء والأوروغوياني خورخي فوساتي مدرب أهلي جدة وجمهور الاتحاد بجوائز الأفضل في الجولة 26 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل أسبريا، الذي سينتقل إلى الشباب نهاية الموسم، هدفين في مرمى التعاون ليقود فريقه إلى النقطة 25 في طريقه للهروب من الهبوط إلى الدرجة الأولى.

وقاد فوساتي فريقه الأهلي إلى تحقيق فوز عريض على الشباب برباعية لا رد لها في ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض ليبلغ النقطة 46 في المركز الخامس خلف التعاون الذي يتفوق عليه بفارق الأهداف، ونقطة عن الشباب صاحب المركز الثالث.

وتواجد أكثر من 23 ألف مشجع في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة لدعم الاتحاد في مباراته أمام الباطن والتي انتهت بفوز أصحاب الأرض 4-1، ووصول فريقهم إلى النقطة 25.