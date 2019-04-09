الاتحاد يسقط لوكوموتيف في الوقت القاتل بدوري الأبطال

حقق اتحاد جدة فوزاً ثميناً على ضيفه لوكوموتيف طشقند الأوزبكي 3-2 ، يوم الثلاثاء، في المواجهة التي احتضنها استاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة"، في المرحلة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا.

وكان الاتحاد قريباً من تحقيق انتصاره الثاني في المسابقة بعد أن تقدم بهدفين نظيفين، قبل أن ينجح الضيوف في تسجيل هدفي التعادل خلال 20 دقيقة الأخيرة.

وجاءت بداية المباراة هادئة كهدوء الملعب والذي خلا من المشجعين بعد اقرار الاتحاد الآسيوي العقوبة على نادي الاتحاد بلعب المباراة بدون حضور الجماهير، وسنحت أولى الفرص للاتحاد للاعبه خالد السميري الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس الياسوف الذي تصدى لها بصعوبة.

ومع مطلع الشوط الثاني ظهر الاتحاد بصورةٍ مغايرة بعدما تمكن مهاجمه ناصر الشمراني من افتتاح التسجيل عند الدقيقة 48 عن طريق ركلة جزاء.

وواصل الاتحاد هجومه ونجح مهاجمه فهد المولد بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 50 بعدما خطف الكرة من مدافع لوكوموتيف أوليغ زوتيف ليواجه المرمى ويراوغ الحارس ويضع الكرة في الشباك، وتحسن أداء لوكوموتيف الذي فرض سيطرته وتمكن لاعبه دجاسمد اسكندروف من تسجيل هدف تقليص الفارق عند الدقيقة 70 بعد تلقيه كرة عرضية مميزة من زميله أوليغ زوتيف ليسددها في الشباك.

وواصل لوكوموتيف هجومه ونجح مهاجمه فيليب ريفاتش من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 82 بعدما حول عرضية زميله عرسلان أمانوف برأسه في شباك الحارس عساف القرني، وكثف الاتحاد هجومه في الدقائق الأخيرة ونجح مهاجمه البرازيلي رومارينيو بالحصول على ركلة جزاء، ليتقدم لها زميله فهد المولد ويضعها في الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد إلى 6 نقاط ليتسعيد الصدارة، بفارق الاهداف عن الوحدة الإماراتي الذي فاز على مضيفه الريان القطري 2-1، وبقي لوكوموتيف على رصيده السابق 3 نقاط في المركز الثالث.

